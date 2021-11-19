شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على تنظيم مشاركة القطاع الخاص.. أبرز حصاد "النواب" الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسات العامة بمجلس النواب خلال الأسبوع الماضي، نشاط كبير، فعلى مدار 3 أيام انعقاد وما يقرب من 12 ساعة عمل، واصل مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي، وافق نهائياً بأغلبية ثلثى الأعضاء "وقوفاً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 وذلك لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمشاريع القومية في إطار ما تتطلع إليه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

كما وافق مجلس النواب خلال الجلسات العامة نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية حفاظاً على صحة وحياة المواطنين وحماية البلاد من خطر انتشار الأوبئة.

ووافق على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد للقضاء على ازدواجية التشريعات وضبط الأداء المالي وحسن إدارته، وفوض هيئة المكتب تحديد موعد مناقشة 3 طلبات مناقشة عامة بشأن تطوير منظومة النظافة والزيادة السكانية والترويج للسياحة العلاجية في مصر.

وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالتعاون البناء بين الحكومة ومجلس النواب للوصول لتشريعات تحقق المصلحة العامة، مؤكدا أن كل مؤسسات الدولة تعمل كنسيج واحد لمصلحة الوطن والمواطنين، موجها الشكر لنواب الشعب على التدقيق في المسائل القانونية في كل التشريعات التي صدرت منذ بداية الفصل التشريعي الحالي.

ونعى رئيس مجلس النواب، النائب أحمد زيدان الذى توفى بعد صراع مع المرض سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وشهد أيضا زيارة الرسمية للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى دولة المجر، أجرى خلالها عدداً من اللقاءات الهامة مع كبار المسئولين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات خاصة على الصعيد البرلماني.

ويعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح الأحد 28 نوفمبر 2021 .