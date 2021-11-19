لمواجهة الطقس السيئ.. رفع درجة الاستعداد القصوى في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رفع درجة الاستعدادات بالمحافظة لمواجهة موجة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية واحتمالية سقوط الأمطار والتي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية بدءًا من غد السبت.

أوضح المحافظ إنه جرى وضع خطة لاستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، مشددًا على سرعة الانتهاء من مراجعة مخرات السيول وغرف تصريف مياه الأمطار وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفورى مع تلك الأحداث الطارئة.

أمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة مع مسئولي الصرف الصحي لتسليك البالوعات وغرف الصرف الصحي، وصولاً إلى محطة الصرف الصحى بكل مركز ومدينة، مشددًا على ضرورة المرور المستمر لمراجعة أعمدة الكهرباء بالمدن والقرى وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء لتغطية الأعمدة وصيانتها ومراجعة العوازل ووصلات الكهرباء حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن التنسيق مع مسؤول شركة المياه لتجهيز سيارات شفط المياه استعدادًا لسقوط الأمطار، مؤكدًا على ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى للإطمئنان على سلامة الجسور على جميع المصارف.

كانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية ، قد أصدرت فى بيان لها أن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، إذ من المتوقع سقوط الأمطار بدءًا من الغد السبت.