ضبط حداد يدير ورشته لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بالمنوفية.

وردت معلومات لقطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية مفادها قيام (مالك "ورشة حدادة" - الكائنة بدائرة مركز شرطة السادات "له معلومات جنائية") بإدارة ورشته لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالورشة المشار إليها وبحوزته (3 فرد محلي – طلقات من ذات العيار – هيكل سلاح ضغط هواء - والأجهزة المستخدمة في التصنيع).

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة بقصد الاتجار، والأدوات والأجزاء لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة والذخائر غير مرخصة.