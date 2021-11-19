أوقاف القليوبية: افتتاح 3 مساجد جديدة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت وزارة الأوقاف بالقليوبية، افتتاح 3 مساجد اليوم الجمعة، ليصل إجمالي ما جرى افتتاحه حتى اليوم 39 مسجدًا، منذ بداية العام الجاري، بعد تطويرها وتجديدها بقرى ومراكز المحافظة.

من جانبه قال الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إن المحافظة يوجد بها 2432 مسجدًا حكوميا على مستوى المراكز والمدن والقرى، مؤكدًا على دعم الوزارة الكامل لتطوير المساجد بالمحافظة وإحلال وتجديد البعض الآخر، وفقًا لخطة وزارة الأوقاف والاعتمادات المخصصة لها.

وأضاف "أبو السعود"، فى تصريحات صحفية اليوم، أن المساجد التي جرى افتتاحها اليوم، هى مسجد أحمد موسى بقرية برشوم التابعة لمركز طوخ، والمقام على مساحة 320 متر، حيث جرى إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه على نفقة الأوقاف.

المسجد الثاني مسجد السلام بشبرا الخيمة بجوار قيادة مرور الطريق السريع، والمقام على مساحة 400 متر، حيث جرى إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف، وبلغت تكاليفه 4 ملايين جنيها على نفقة وزارة الأوقاف.

المسجد الثالث هو مسجد الغفور الرحيم، بالعبور فى الحى السادس، والذي جرى إنشاؤه وبناؤه حديثًا "مسجد جديد"، ومقام على مساحة 1500 متر، وبلغت التكلفة الإجمالية 17 مليون جنيه بالجهود الذاتية.

وأشار، إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع رؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات الأوقاف لاستكمال أعمال التطهير والتعقيم للمساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المساجد، وتوعية المصلين بضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المصلين مثمنًا مجهودات المواطنين في المشاركة المجتمعية لإقامة الصروح الدينية في جميع أرجاء المحافظة.