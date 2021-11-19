بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 6 آخرين إثر انقلاب سيارة في ترعة شمالي قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 6 آخرين، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بطريق فرشوط، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة في فرشوط، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين.

ولقي محمد سيد محجوب، 63 عاما، مصرعه بينما أصيب في الحادث: "أحلام محمود صادق، 54 عاما، وشقيقتها شادية 52 عاما، ومنة محمد عبد العزبز، 16 عاما، وولاء محمد عبد العال، 21 عاما، ومحمد عبد العزيز تهامي، 17 عاما، وأشرف سيد محجوب، 42 عاما.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.