"المغازي" يطالب "عبدالغفار" بإعلان نتائج دراسة عن التدخين في مصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

طالب الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، بإعلان نتائج الدراسة التي تمت عن التدخين في مصر.

وقال "المغازي" في تصريحات اليوم الجمعة، إن الدراسة تمت بالتعاون بين وزارة الصحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) ومنظمة الصحة العالمية، وتم قياس كل جوانب مكافحة التدخين فى مصر وأهمها تكلفة التدخين الصحية والاقتصادية؛ للرد على مزاعم شركات السجائر بأنها من أهم مصادر تمويل الموازنة العامة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من الدراسة وتسليمها إلى وزيرة الصحة والسكان منذ أكثر من سنة وظلت حبيسة الأدراج لسبب غير مفهوم.

وشدد على أن الدراسة مهمة جدا لجهود مكافحة التدخين فى مصر، موجها حديثه لوزير التعليم العالي: "في إنتظار قرارك الحاسم".

