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بلينكن: بايدن يعتزم عقد قمة أمريكية – إفريقية

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرئيس جو بايدن يعتزم عقد قمة مع زعماء الدول الإفريقية لإظهار التزام واشنطن تجاه بلدان القارة السمراء و”إعطاء زخم للدبلوماسية”.

وصرح بلينكن في خطاب ألقاه في العاصمة النيجيرية أبوجا اليوم الجمعة: “لإظهار التزامنا تجاه شراكاتها في القارة، يعتزم الرئيس بايدن استضافة قمة بين الولايات المتحدة وزعماء الدول الإفريقية”.

وأشار بلينكن إلى أن القمة المتوقعة تستهدف “إعطاء زخم إلى الدبلوماسية والتواصل رفيع المستوى الذي من شأنه تغيير العلاقات والتمكين من التعاون الفعال”.

ولم يكشف بلينكن عن موعد القمة المفترضة، خلال أول زيارة رسمية له إلى منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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