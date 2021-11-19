شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الألماني: نحن في حالة طوارئ وطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان مواطنيه إلى الإسراع في تقليل الاختلاط الاجتماعي بسبب الانتشار السريع لكورونا في ألمانيا.

وقال شبان اليوم الجمعة في برلين: "نحن في حالة طوارئ وطنية... الوقت ينفد"، مؤكدا ضرورة بذل جهود على المستوى الوطني الآن لمواجهة الأزمة.

وأضاف: "بالتطعيمات وحدها، والجرعات المعززة، لن نتمكن من كسر الموجة على المدى القصير".

وأشار شبان إلى الحدود القصوى التي وافقت عليها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات أمس الخميس لقياس عبء الإشغال في المستشفيات، والتي تستلزم حال تخطيها إلى تشديد إجراءات كورونا في الولايات.

وأكد شبان ضرورة تطبيق الخطوات المتفق عليا مع قصر الدخول إلى الأماكن المغلقة على المطعمين والمتعافين من كورونا ومراقبتها بحسم، موضحا أن الأمر يتعلق "بإغلاق يُطبق على الأشخاص غير الملقحين" وقيود ملموسة على الاختلاط الاجتماعي.