التجارة تعلن إطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين

بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم الجمعة، إطلاق 99 مليار دينار كدفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة خلال العام الحالي 2021.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الملاكات المالية و الادارية بانتظار تحويل المبلغ لحسابها من قبل وزارة المالية لغرض اجراء اللازم بتقسيم المبالغ للمواقع، وحسب التعليمات والضوابط المعمول بها بالشركة"ومن ثم تنظيم الصكوك وصرف المستحقات لمسوقي الحنطة موسم 2021".

واشارت الى ان "التنسيق جاري مع وزارة المالية لغرض تحويل مبالغ جديدة من مستحقات الفلاحين لحساب شركة الحبوب لغرض استكمال مبالغ المستحقات لموسم الحنطة 2021".