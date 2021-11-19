بالفيديو: مأساة المهاجرين العراقيين على حدود بيلاروسيا

يعيش اللاجئون العراقيون العالقون على الحدود البيلاروسية البولندية ظروفاً مأساوية منذ أسابيع حيث وصل آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط إلى بيلاروسيا في الشهور الأخيرة على أمل العبور إلى بولندا والانطلاق منها إلى دول الاتحاد الأوروبي.وأعلنت وزارة الخارجية توثيق سفر أكثر من اربعمئة عراقي عالق على الحدود البيلاروسية لافتة في الوقت عينه الى ان القنصليّة العراقية في بيلاروسيا مستمرة بتسجيل أسماء الراغبين بالعودة الى وطنهم، في وقت أعلنت وزارة النقل إنطلاق إحدى طائرات اسطولها الجوي من مطار بغداد الدولي الى مطار مينسك والمخصصة لإجلاء المهاجرين العراقيين العالقين هناك.

وأثارت صور ومقاطع فيديو لمهاجرين غير نظاميين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا استياءً شعبيا وسياسيا كبيرا في العراق بسبب تواجد أعداد كبيرة من المهاجرين العراقيين على الحدود البيلاروسية وهم يتعرضون للضرب ويعانون من ظروف قاسية وتعامل وحشي من قوات الامن البولندية التي اطلقت الغازات المسيلة للدموع والمياه باتجاه المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود.



وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بصور ومقاطع فيديو للمهاجرين معظمهم من إقليم كردستان العراق، فيما عبّر ناشطون عن استيائهم من أحوال المهاجرين الذين فروا من ضنك العيش في بلادهم.

أزمة اللاجئين ليست وليدة اللحظة وانما هي مستمرة منذ اعوام لكن الاجراءات المشددة لدول الاتحاد الاوروبي وممارسة الضغوط على تركيا للحد من تدفق المهاجرين عبر شبكات التهريب دفعت الكثير من المهاجرين وبينهم العراقيون للسفر الى بيلاروسيا التي استخدمت المهاجرين ورقة ضغط سياسية على دول الاتحاد الاوروبي، ومن ثم الذهاب الى الحدود البولدنية في مسعى للدخول لدول الاتحاد من أجل الحصول على لجوء.