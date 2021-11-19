شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الفيدرالى الروسى: مصر أكبر دولة بالشرق الأوسط وشريك استراتيجى لروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت فالنتينا ماتفينكا رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المصري والوفد البرلماني المرافق له، بمقر الاتحاد الفيدرالي بموسكو.

ورحبت رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي، برئيس مجلس الشيوخ، في موسكو، وأشارت إلى عمق العلاقات المصرية الروسية وترابطها والتي توجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتى دخلت حيز التنفيذ هذا العام، فى ضوء أن مصر أكبر دولة فى الشرق الأوسط وكانت ولا تزال شريكا استراتيجيا لروسيا فى الشئون الدولية والإقليمية .

كما أشادت بمشروعات التعاون المشتركة خاصة مشروع الضبعة النووى الذى وفر الكهرباء لمصر والتصدير للخارج، ومشروع المنطقة الاقتصادية في محور قناة السويس.

كما أشارت إلى تطلع روسيا لتعميق التعاون مع مصر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يتناسب مع حجم العلاقات المصرية الروسية وبما يعكس مكانة البلدين، لاسيما مكانة مصر كقوة إقليمية ودولية فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلاقته القوية مع الرئيس بوتين وبالنظر إلى أن حجم التبادل التجارى سنة 2020 لم يتجاوز خمسة مليارات دولار فى حين يجب ان يكون اكثر من ذلك بكثير لما يمتلكه البلدان من مقومات إنتاج ضخمة، وأشارت إلى التعاون فى مجال التعليم العالى فى كثير من التخصصات.













وأعربت عن سعادتها بقرار مجلس الشيوخ المصري بتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية مع مجلس الاتحاد الروسي وتمنت تفعيلها وتعزيز اللقاءات بين أعضاء البرلمانيين بما يخدم الدولتين.

ومن جانبه، أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على عمق العلاقات المصرية الروسية وتجذرها في التاريخ وأكبر مثال على هذا التعاون مشروع السد العالي الذي مثل رمزا للتعاون المصري الروسي، والذي تجدد بمشروع الضبعة العملاق.

كما أشاد رئيس مجلس الشيوخ بالانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في روسيا والتي شارك في مراقبتها وفد من مجلس الشيوخ المصري، وأيضا أشار رئيس مجلس الشيوخ الى تطلعه لفتح العديد من مجالات التعاون بين البلدين بما يتماشى مع التطورات السريعة والحديثة التي تجري على أرض مصر، وعبر أيضا عن سعادته البالغة لاستئناف حركة الطيران بين البلدين وتطلعه إلى زيادة أعداد السائحين الروسيين الوافدين إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها، دعت فالنتينا ماتفينكا، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لزيارة روسيا على رأس وفد برلماني خلال النصف الأول من العام المقبل وتطلعها للتعاون بين اللجان البرلمانية في البلدين بما يخدم مصالح الدولتين وخاصة على مستوى مشروعات واتفاقيات التعاون المشترك.

كما أشادت بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيسي فى دعم عقد قمة روسيا افريقيا السابق وتطلعها الى نفس الدور فى القمة المقبلة.

وفي نهاية اللقاء وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الدعوة لـ" فالنتينا ماتفينكا" لزيارة مجلس الشيوخ المصري في أقرب فرصة ممكنة.

وتبادل رئيسا المجلسين الهدايا التذكارية.