مصر.. تحذير من حالة عدم الاستقرار الجوي وقرار بتعطيل الدراسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 نوفمبر 2021

قال مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية في مصر محمود شاهين، إنه وفقا للتنبؤات التي نوه لها بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن هناك حالة من عدم الاستقرار ستشهدها مصر.



وأضاف شاهين، أن درجات الحرارة في القاهرة حاليا تصل لـ25 درجة، ولكن ووصولا ليوم السبت المقبل فستصل درجات الحرارة إلى 21 درجة، مع زيادة فرص سقوط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، والتي سيصاحبها بعض السحب الرعدية وسقوط حبات من البرد.

وأوضح أن إغلاق عددا من المحافظات للأنشطة المختلفة على خلفية التغيرات في أحوال الطقس جاء كإجراء احترازي للاستعداد لفرص سقوط الأمطار، وكذا تعزيز عملية التعامل مع الأمطار التي ستسقط، "فيه حالة من عدم الاستقرار الطبيعية في فصل الخريف".

وأكد أن الأمطار الغزيرة ستشهدها المحافظات القريبة من البحر المتوسط، الهيئة نسقت مع كافة غرف الأزمات بكل المحافظات ومكاتب محافظي الجمهورية، وبعتنا ليهم خرائط سقوط الأمطار حتى يأخذوا كونوا على دراية وياخدوا كل إجراءاتهم الاحترازية.

وقرر محافظو 5 محافظات هي: "البحيرة، والإسكندرية، ودمياط، وكفر الشيخ، ومرسى مطروح"، تعطيل الدراسة يوم السبت المقبل، بسبب توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار غزيرة، بينما قرر البعض منهم تعطيلها الأحد أيضا، فيما رأى البعض تقييم الموقف مرة أخرى يوم السبت واتخاذ القرار المناسب.