دراسة: بائعة أسماك في سوق ووهان الصينية أول مصابة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 نوفمبر 2021

قالت دراسة أمريكية إن أول حالة معروفة لكورونا كانت لبائعة في سوق بمدينة ووهان الصينية، وليس محاسبا تبين أنه ليس له صلة بالسوق، ولكن حالته أسهمت في التكهنات بأن الفيروس قد يكون تسرب من مختبر.



ولا يزال منشأ فيروس ”سارس-كوف-2“ المسبب لمرض كوفيد-19 لغزا ومصدرا رئيسيا للتوتر بين الصين والولايات المتحدة.

واستبعدت دراسة مشتركة أجرتها الصين ومنظمة الصحة العالمية العام الجاري، نظرية أن يكون كوفيد-19 قد نشأ في المختبر، قائلة إن ”الفرضية الأكثر ترجيحا هي أن العدوى انتقلت إلى البشر بشكل طبيعي، ربما عن طريق التجارة في الحيوانات البرية“.

وقضى فريق من الخبراء بقيادة منظمة الصحة العالمية، 4 أسابيع في مدينة ووهان الرئيسية وحولها مع علماء صينيين، وقالوا في تقرير مشترك صدر في مارس/ آذار، إن ”فيروس سارس-كوف-2 ربما انتقل من الخفافيش إلى البشر من خلال حيوان آخر، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث“.

وقال مايكل وروبي، رئيس قسم البيئة وعلم الأحياء التطوري في جامعة أريزونا، في الدراسة التي نشرت في مجلة ”ساينس“ أمس الخميس، إن ”المحاسب الذي كان يُعتقد على نطاق واسع أنه أول شخص أصيب بكوفيد-19، أفاد بأن الأعراض الأولى للمرض ظهرت عليه في 16 ديسمبر/ كانون الأول، أي بعد عدة أيام مما كان معروفا في البداية“.

وذكرت الدراسة ”ظهرت الأعراض عليه بعد حالات متعددة لعمال في سوق ووهان، وبذلك تكون بائعة أسماك هناك هي أول حالة معروفة، فقد ظهرت أعراض المرض عليها في 11 ديسمبر/ كانون الأول“.

وأشارت الدراسة إلى أن معظم الحالات التي ظهرت عليها الأعراض المبكرة كانت مرتبطة بالسوق.

يذكر أن عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا، ارتفع مجددا خلال الآونة الأخيرة، حيث بلغ عدد المتوفين بسبب الوباء حول العالم، 5 ملايين شخص، بعد 19 شهرا من بدء الجائحة، بحسب جامعة ”جونز هوبكنز“ الأمريكية.

وقللت اللقاحات من معدلات الوفيات، لكن بعض الخبراء في مجال الصحة يقولون إن الرقم الإجمالي قد يكون أعلى من الرقم المعلن عنه بكثير.

وتأتي نقطة التحول هذه في ظل تحذيرات من مسؤولي الصحة، بأن الإصابات والوفيات في بعض الأماكن آخذة في الارتفاع لأول مرة منذ أشهر.

وسجل العالم إصابات تقدر بـ 250 مليون حالة.