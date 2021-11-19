حريق داخل مخزن تابع لـ"مطعم وجبات سريعة" في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شب حريق في مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة والسريعة بمدينة كفرالشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر اندلاع النيران من شواية شاورما داخل المخزن.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بلاغًا بنشوب حريق داخل مخزن تابع لأحد المطاعم المتخصصة في تجهيز الوجبات السريعة، بجوار مستشفى كفرالشيخ العام، ما أدى إلى امتداد النيران على جميع محتويات المخزن.

نجحت جهود الأهالي، والحماية المدنية في إخماد الحريق، قبل امتداد النيران إلى المحال التجارية، والمباني المجاورة، ولم ترصد أي إصابات في الواقعة.