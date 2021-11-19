أسعار العملات الأجنبية: ارتفاع كبير للاسترليني مقابل الجنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

استمرت أسعار العملات الأجنبية، في التراجع مقابل الجنيه، في البنك الأهلي المصري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، للأسبوع الرابع على التوالي، بينما شهد سعر الجنيه الاسترليني ارتفاعا كبيرا مقابل العملة المحلية.

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلي، أمس الخميس إلى 17.70 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، مقابل 17.92 جنيه للشراء و18.08 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، ليسجل أمس الخميس 21.06 جنيه للشراء و21.27 جنيه للبيع، مقابل 20.90 جنيه للشراء و21.14 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

وانخفض سعر الدولار الكندي، إلى 12.37 جنيه للشراء و12.5 جنيه للبيع، مقابل 12.43 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع.

وهبط سعر الين الياباني مقابل الجنيه، إلى 13.66 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع، مقابل 13.70 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع.