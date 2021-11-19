ضبط 13 ألف قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1368 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية، بحوزته (22,15 طن "صابون سائل") معبأة داخل براميل وعبوات مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية وذات الأثر البالغ الضرر على الصحة العامة.

كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الدقهلية، بحوزته (13٫25 طن "بودرة – فول صويا – بذرة قطن" مستلزمات إنتاج معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر – 3 طن "أعلاف حيوانية منتج نهائي) معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لوجود تغير في خواصها الطبيعية وذات الآثر البالغ الضرر على الثروة الحيوانية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.