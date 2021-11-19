مقيدين بالسلاسل.. العثور على جثتي شقيقين متفحمتين في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

لقي شقيقان مصرعهما متأثرين بإصابتهما بحروق بعد اندلاع النيران في منزلهما بقرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فيما عثرت الشرطة على الجثتين مقيدتين بالسلاسل الحديدية، وتحفظت الشرطة على الأب للتحقيق في سبب اندلاع النيران وتقييد ابنيه المتوفين.

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من الرائد أحمد الخولى رئيس مباحث مركز شرطة منيا القمح يفيد بنشوب حريق في منزل بقرية سنهوت التابعة لدائرة المركز، وانتقلت قوة من الحماية المدنية وجرى الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها، وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة شقيقين أحدهما 14 عامًا والآخر 17 عاما، كما تبين أن الجثتين كانتا موثقتين بالسلاسل الحديدية.

كشفت التحريات الأولية أن الأب قيًّد ابنيه في محاولة لتأديبهما بسبب افتعالهما العديد من المشكلات مع الأهالي في القرية وتعاطيهما المخدرات.

ألقت الشرطة القبض على الأب وجرى التحفظ عليه للتحقيق في الواقعة بمعرفة النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق وانتداب الطب الشرعي لتشريحهما لتحديد سبب الوفاة، وتولت النيابة العامة متابعة التحقيقات.