شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تتضامن مع العالقين في بيلاروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت جامعة الدول العربية عن تضامنها مع المهاجرين واللاجئين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، الذين يوجد بينهم لاجئون عرب، بشأن الأزمة التي تصاعدت على نحو خطير خلال الأسابيع الماضية، وأدت إلى تسجيل العديد من الوفيات.

وشددت الجامعة العربية في بيان أمس الخميس، على أهمية احترام حقوق الإنسان لهؤلاء الأشخاص، بغض النظر عن وضعهم القانوني، وذلك بموجب القانون الدولي، والمعاهدات والمواثيق الدولية، وعلى رأسها القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، والاتفاق العالمي للاجئين، والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وأكدت الجامعة العربية في بيانها ضرورة تسهيل دور المنظمات الدولية الإنسانية والإغاثية وجميع الأطراف الفاعلة لتحديد الاحتياجات العاجلة لهؤلاء المهاجرين واللاجئين، وتقديم الخدمات الأساسية لهم، مع الأخذ في الحسبان الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة، في ظل ما يعانيه هؤلاء من ظروف إنسانية صعبة بمنطقة شديدة البرودة.