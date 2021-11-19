شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا: ضعف حدود أوروبا ينذر بقدوم ملايين المهاجرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، من أن أوروبا ستواجه تدفق ملايين المهاجرين، إذا ظلت السياسات على الحدود ضعيفة.

وقال مورافيتسكي في مقابلة أجراها مع صحيفة «بيلد» الألمانية: إنه لا يستبعد خطر الحرب، في ضوء التطورات على الحدود البولندية البيلاروسية.

وأوضح مورافيتسكي لصحيفة «بيلد» أنه «إذا لم نتمكن من إبعاد آلاف المهاجرين الآن، فسوف يأتي قريبا مئات الآلاف، بل الملايين، إلى أوروبا».

وقال: «إذا لم نقم بحماية حدودنا في أوروبا، والدفاع عنها بصورة حاسمة، فهناك مئات الملايين من أفريقيا أو الشرق الأوسط، الذين سيحاولون القدوم إلى أوروبا، لا سيما إلى ألمانيا».

ووصف مورافيتسكي الوضع على الحدود البيلاروسية - حيث يحاول آلاف المهاجرين الوصول إلى بولندا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي - بأنه مستقر، مع وجود خطر متزايد.

يذكر أن هناك نحو 900 مهاجر على الحدود مع بولندا، قضوا الليل من الأربعاء إلى الخميس، في الهواء الطلق، لليوم الحادي عشر على التوالي، رغم درجات الحرارة المنخفضة.

وحاول المهاجرون تدفئة أنفسهم من خلال إشعال النار عند المخيم.

كما أعلن مورافيتسكي أنه سوف يطلب من الحكومة الاتحادية الجديدة المنتظر تشكيلها في ألمانيا، الوقف العاجل لخط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» بين روسيا وألمانيا.

وقال مورافيتسكي لصحيفة «بيلد» في عددها الصادر الخميس: إنه سوف يتواصل مع أولاف شولتس باعتباره المستشار المحتمل القادم لألمانيا، وسوف يقول له شخصيا: «إننا ندافع هنا في بولندا عن حدود الاتحاد الأوروبي. وإذا تحدثنا عن الصورة الأكبر، فدعنا نعمل معا لأجل السلام وألا نعطي (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين أموالا إضافية عن طريق مدفوعات الطاقة، كي يواصل التسلح»، موضحا أن ذلك يعني بالطبع وقف خط أنابيب الغاز الجديد.

يشار إلى أن بولندا تعارض منذ فترة طويلة خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» الذي اكتمل بالفعل.