شكرا لقرائتكم خبر عن حبس 18 كويتيا مولوا «حزب الله» اللبناني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وسائل إعلام محلية أمس الخميس: إن النيابة العامة الكويتية أمرت بحبس 18 متهما في قضية تمويل ميليشيا حزب الله اللبناني.

وذكرت صحيفة القبس، أن «النيابة العامة قررت حبس 18 متهما في تمويل حزب الله، 21 يوما، وإيداعهم السجن المركزي على ذمة التحقيق»، وأضافت: إنهم متهمون في «ثلاث تهم أمن دولة، وهي الانضمام إلى حزب محظور، غسل الأموال، والتخابر».

وفي عام 2016 صنفت دول مجلس التعاون الخليجي العربي ميليشيا «حزب الله» اللبنانية منظمة إرهابية.

ويواجه لبنان أزمة دبلوماسية مع تزايد استياء دول الخليج من مد «حزب الله» المدعوم من إيران نفوذه على الساحة السياسية اللبنانية.

وطردت المملكة والكويت والبحرين الشهر الماضي دبلوماسيين لبنانيين واستدعت مبعوثيها بعد تصريحات وزير لبناني مسيئة.

وأدانت الكويت في 2016 مجموعة من المواطنين بالتجسس لصالح إيران وميليشيا «حزب الله»، واتهمت طهران في ذلك الوقت بالعمل على زعزعة استقرارها، وزعمت إيران عدم صلتها بالأمر.