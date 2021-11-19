نجم كرة قدم يصبح «الأب الروحي» لباندا صغير

18 نوفمبر , 2021
نجم نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي
أصبح نجم نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي والبطلة الأولمبية الصينية في رياضة الغطس تشانغ جياكي اليوم الخميس الأبوين الروحيين لاثنين من صغار الباندا كانا قد ولدا في حديقة حيوانات فرنسية في وقت سابق هذا العام.
وفي احتفال أقيم في حديقة بوفال للحيوانات، عانق التوأمان يواندودو وهوانليلي البالغان من العمر ثلاثة أشهر بعضهما البعض في حجيرة متحركة مصنوعة خصيصاً لهما وحاولا في بعض الأحيان الوقوف على أطرافهما التي لا تقوى بعد على حملهما.
ووصف مبابي هذه المناسبة بأنها «لحظة مهمة» بالنسبة له.
وجاء والدا الصغيرين هوان هوان ويوان زي إلى فرنسا على سبيل الإعارة من الصين في عام 2012. ولقي وصولهما ترحبيا كبيرا في ذلك الوقت باعتباره علامة على دفء العلاقات الدبلوماسية بين باريس وبكين.
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