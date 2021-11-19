شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تتهم إيرانيين بتدبير مؤامرة إلكترونية للتدخل في انتخابات 2020‎‎ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس توجيه اتهامات جنائية لإيرانيين اثنين متهمين بشن حملة إلكترونية للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020، بحسب وكالة ”رويترز“.



ويواجه كل من سيد محمد حسين موسى كاظمي (24 عاما) وسجاد كاشيان (27 عاما) اتهامات بالحصول على معلومات سرية عن عملية التصويت في الولايات المتحدة من موقع إلكتروني انتخابي واحد على الأقل في الولايات المتحدة.

والاثنان متهمان أيضا بإرسال رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني لإثارة ذعر الناخبين وإرسال مقطع فيديو يحتوي على معلومات مضللة حول نقاط الضعف المزعومة في النظام الانتخابي.