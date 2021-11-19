شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر سفير لدى أمريكا وصهر الشاه.. وفاة وزير الخارجية الإيراني الأسبق أردشير زاهدي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توفي، يوم الخميس، أردشير زاهدي وزير الخارجية الإيراني الأسبق وصهر شاه إيران محمد رضا بهلوي، وآخر سفير إيراني لدى الولايات المتحدة عن عمر ناهز 93 عاماً.



وقالت وسائل إعلام إيرانية إن أردشير زاهدي توفي بعد معاناة طويلة مع المرض في سويسرا.

والسياسي الإيراني أردشير زاهدي هو نجل فضل الله زاهدي الذي شغل أيضًا منصب وزير الخارجية لبعض الوقت.