إيران تعلن "التصدي" لمجموعة مسلحة حاولت التسلل من جنوب البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، مساء اليوم الخميس، التصدي لمجموعة مسلحة ومجهزة بمعدات عسكرية أثناء محاولتها دخول الحدود بمحافظة خوزستان جنوب إيران.

وأضافت في بيان نشرته وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني ”جوان“، أن ”عناصر الأمن والاستخبارات في محافظة خوزستان تمكنت من التصدي لمجموعة مسلحة ومجهزة لدى دخولها الحدود جنوب غرب البلاد في منطقة الحويزة“، الواقعة غرب محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية، ويسكنها أكثر من 50 ألف نسمة.

وأشار البيان إلى ضبط 80 قطعة سلاح وكميات كبيرة من الذخيرة في هذه العملية الأمنية، من دون الكشف عن هوية المجموعة المسلحة وعدد عناصرها.