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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدبيبة يقدم إقرار الذمة المالية تمهيدا للترشح لانتخابات الرئاسة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 نوفمبر 2021
الخليج 365- متابعات
قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، يوم الخميس، إقرار الذمة المالية في مقر هيئة مكافحة الفساد بالعاصمة طرابلس، كمقدمة للترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
ونشرت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع ”فيسوك“، خبرا عن استقبال رئيس الهيئة نعمان الشيخ بمكتبه صباح الخميس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وذكرت الهيئة أن الدبيبة قام بملء وتقديم إقرار الذمة المالية الخاص به ولأفراد أسرته.