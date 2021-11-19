الدبيبة يقدم إقرار الذمة المالية تمهيدا للترشح لانتخابات الرئاسة‎‎ الليبية

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، يوم الخميس، إقرار الذمة المالية في مقر هيئة مكافحة الفساد بالعاصمة طرابلس، كمقدمة للترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012