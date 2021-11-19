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التحالف يكشف تفاصيل تدمير ألغام بحرية حوثية هددت الملاحة بالخليج

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الجمعة، عن تدمير عشرات الألغام البحرية التي نشرتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، والتي شكلت تهديدا للملاحة في مياه الخليج.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن: "سلوك عدائي وتصعيد حوثي خطير بنشر 14 لغماً بحرياً في أسبوع"، وفق ما جاء في تغريدات نشرها حساب وكالة الأنباء "واس" في تويتر.

وأضاف التحالف: "جهودنا دمرت 220 لغماً بحرياً شكلت خطراً على السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة.

وأكد التحالف أن الألغام البحرية تهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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