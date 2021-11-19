الشبكة العربية للإعلام الرقمى: وثائقى التحدى شهادة ثقة دولية فى نجاح المسار الإصلاحى للدولة

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القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى محمود بسيونى، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان، أن ما جاء في الفيلم الوثائقى التحدى الذى عرض تقرير التنمية البشرية الدولى، بالإضافة إلى إشادات كتبها خبراء دوليون عما حققته الدولة المصرية من إنجازات فى مجالات مكافحة الفقر والتهميشن تؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة منحازون للمواطن المصرى، ويقدرون تحمله وصبره لكل توابع الإصلاحات الحاسمة والضرورية التى قامت بها الدولة المصرية.

وأوضح بسيونى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه يمكن للمواطن العادى الشعور بالتحسن فى المؤشرات الاقتصادية والتنموية مع قدرة الدولة على زيادة الحد الأدنى للاجور والمعاشات، والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، وما طرأ على مؤشرات الاقتصاد الكلى من تحسن وخفض معدلات الدين العام وهو ما مكن مصر من مواجهة أزمة التضخم العالمى.

وأضاف أنه كان من نتائج تلك المؤشرات القوية أن الدولة تمكنت من مواجهة أزمة جائحة كورونا وحافظت على معدلات نموها بثبات، إلى جانب التوسع فى برامج الدعم النقدى المشروط مثل مشروعات تكافل وكرامة التى ساهمت من ناحية أخرى فى منع التسرب من التعليم، وعلى الرغم من تراجع معدلات الفقر إلى 29.7% فى العام 2019/2020 مقارنة بـ32.5% فى عام 2017/2018 إذ تعدّ هذه هى المرة الأولى التى تنخفض فيها معدلات الفقر منذ 20 عامًا، كما أشار التقرير إلى أنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من البرامج الداعمة لاستمرار هذا الاتجاه النزولى فى معدلات الفقر.

ورصد التقرير تبنى مصر لفلسفة خاصة بها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز أمن الإنسان - من الحماية إلى التمكين، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، فتعاملت مصر مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائى شامل، وعملت على توسيع خيارات المواطنين بتعزيز قدراتهم وتمكينهم من النفاذ إلى الأصول والموارد.

وأكد محمود بسيونى، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، أن التقرير يعتبر شهادة ثقة دولية فى نجاح المسار الإصلاحى للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

كما أشاد بسيونى، بتحرك الدولة من أجل توجيه عوائد ترشيدها لدعم الطاقة إلى برامج الحماية الاجتماعية، وتمكنها من الوصول الى المستحقين الحقيقيين عبر منظومة قواعد البيانات الجديدة التى استحدثتها الدولة المصرية بالإضافة إلى تحركها نحو التحول الرقمى.

بالإضافة إلى التوسع فى برامج التمكين والحماية الاجتماعية المعتمدة على التحويلات النقدية المشروطة فطبقت برنامج تكافل وكرامة فى كل المحافظات بالتركيز على الفئات الأكثر احتياجًا وخاصة النساء، وقد بلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدى بكل أشكاله 3.8 مليون أسرة فى فبراير 2021.

التقرير حذر ايضا من خطورة تحدى الانفجار السكانى وما يمثله من ضغط خطير على موارد مصر فيما يتعلق بالدعم وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وتخصيص موارد كافية للاستثمار فى البنية، التحتية والبحث العلمى وتحسين الخدمات وتوزيعها الجغرافى وتأثيرها السلبى على قدره الدولة فى التعامل مع قضايا الحماية الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية والصحية، كما اوضح تحليل خصائص الفقر فى مصر الارتباط الكبير بين الفقر وحجم الأسرة.

كان الفيلم الوثائقى "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، قد عرض تقرير التنمية البشرية الذى أطلقته منظمة الأمم المتحدة، حيث عرضت تصريحات أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، حيث قال: فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى أصحاب المعالى والسعادة وحضرات السيدات والسادة إنه لشرف كبير أن أشارككم اليوم بإطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021.