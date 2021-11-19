شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشباب المصرى: وثائقى "التحدي" شهادة نجاح جديدة فى حق الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد ممدوح، رئيس منظمة مجلس الشباب المصرى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن وثائقى التحدى هو شهادة نجاح جديدة في حق الدولة المصرية ودلالة قوية على نجاح المصريين في مواجهة التحديات وحجم التطوير والانجازات التي شهدتها الدولة في السنوات الأخيرة والتي أذهلت العالم أجمع

وأشار ممدوح، إلى أن نجاح الدولة في إدارة كافة الملفات، وحجم الطفرة سواءً على مستوى البنية التحتية أو في بناء وتنمية الإنسان نجاح يصل لمرحلة الإعجاز، سواءً من حيث جودة التطوير أو الزمن القياسى.

وأوضح أن ماتحقق فى سنوات قليلة يحتاج العالم إلى عقود لتنفيذه.. وشهادة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وثيقة جديدة، تدلل على النجاح، والتقرير الصادر عن البرنامج بما يتضمنه من مقتطفات وتصريحات سواءً للرئيس الأمريكي أو العاهل الأردني والعديد من الرموز والشخصيات العالمية تثبت للعالم اجمع أننا على الطريق الصحيح وأن مصر عادت اقوى لتقوم بدورها سواءً علي الصعيد الإقليمي أو الدولي

كان الفيلم الوثائقى، التحدى قد عرض جهود الرئيس السيسى، لدعم مفهوم التعايش السلمى، وعدد المساجد والكنائس التي تم بنائها في عهده، بجانب زياراته للكنيسة، وعرض الفيلم الوثائقى أيضا تقرير لقناة إكسترا نيوز، يكشف فيه مراسل القناة في مصر عن حجم الكنائس التي تم بنائها في مصر مؤخرا، وكيف حقق الرئيس السيسى مفهوم التعايش السلمى داخل بلاده.

كما عرض الفيلم الوثائقى تصريحات فرينش هيل، عضو الكونجرس الأمريكي الذى قال إنه بينما أعطى الفضل الكامل للرئيس السيسى في عمله على تعزيز التسامح الدينى، ودعم الأقباط المصريين، أعتقد أن هناك الكثير مما يمكن عمله لضمان وصول رسالة الرئيس، وتنفيذها من قبل المسئولين التربويين والثقافيين والإقليميين في حكومته.