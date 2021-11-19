فيديو.. "الزعامة عادل شكل" لـ هاني شاكر: "أنت زي الفل"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري

وجه عادل شكل، صانع الفيديوهات الكوميدية، رسالة للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، قائلا: أنا أعشق الأستاذ هاني شاكر على المستوى الشخصي لأنه إنسان محترم وأغانيه على تليفوني".

وأضاف في لقاء مع الخليج 365، ردا على قرار نقابة الموسيقيين بمنعه من الغناء، ضمن قائمة ضمت 19 اسما،" منع أغاني المهرجانات مينفعش لأنها حاليا أسلوب حياة وبطلب من الأستاذ هاني شاكر عدم منع مؤدي المهرجانات لأنهم مسؤولين عن بيوت كتير"

وتابع مازحا" بحب هاني شاكر وبقوله "بحبك يا فل وانت زي الفل"، مؤكدا أنه ليس مطربا حتى يتم منعه ويعتبر مؤديا لبعض الفيديوهات الخفيفة والكوميدية على مواقع التواصل الاجتماعي.