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"أنا مش بتاع أغاني يا استاذ هاني".. "الزعامة عادل شكل" يرد على قرار منعه من الغناء - فيديو

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محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

رد عادل شكل، مشجع الاتحاد السكندري، وصانع الفيديوهات الكوميدية، على قرار نقابة الموسيقيين بمنعه من الغناء، ضمن قائمة ضمت 19 اسما، مؤكدا أنه ليس مطربا حتى يتم منعه ويعتبر مؤديا لبعض الفيديوهات الخفيفة والكوميدية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف لمصراوي "أنا مؤدي فيديوهات كوميدية وليس أغاني مهرجانات يا أستاذ هاني، وكل الشكر والتقدير لفنان مصر الأول هاني شاكر الذي أحبه وأحترمه" مضيفًا "أنا مش بتاع أغاني يا أستاذ هاني".

وتابع "ساعات يتطلب مني أشارك في بعض المهرجانات، وشاركت في 8 مهرجانات ولكن دا يعتبر حب من الناس لأني بأدي فيديوهات كوميدية، ولو حد طلب مني أشارك تاني هشارك".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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