عقوبات أمريكية على 6 إيرانيين وكيان بسبب انتخابات 2020

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (‏OFAC‏)، اليوم، عن إدراج ستة أفراد إيرانيين ‏وكيان إيراني واحد، وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13848 في لائحة العقوبات لمحاولتهم التأثير على الانتخابات الرئاسية ‏الأمريكية لعام 2020.‏

وأشارت الخزانة الأمريكية، في بيان صحفي أمس إلى أن الأشخاص والجهات الإيرانية التي حُددت سعت إلى ‏زرع الفتنة وتقويض ثقة الناخبين في العملية الانتخابية الأمريكية، ونشر معلومات مضللة على وسائل ‏التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى مقطع فيديو مزيف في ‏محاولة لتقويض الثقة في الانتخابات من خلال التلميح إلى إمكانية الإدلاء بأصوات مزورة.‏

وأكدت أنه نتيجة لذلك تم فرض عقوبات على شركة الإنترنت الإيرانية إمينيت باسارجاد، لتقديمها ‏الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي، أو السلع أو الخدمات للحرس الثوري الإيراني (منظمة الحرب ‏الإلكترونية والدفاع الإلكتروني)، كما تم فرض عقوبات على كل من (محمد باقر شيرينكار) ‏و(سيد محمد حسين موسى كاظمي) و(سجاد كاشيان) و(مصطفى سرمادي) ‏و(سيد مهدي هاشمي توغرلجردي) و(حسين أكبري نوده). ‏

ولفتت الانتباه إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية تعلن عن تقديم مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار ‏للحصول على معلومات حول سيد محمد حسين موسى كاظمي، وسجاد كاشيان، أو أنشطتهما. ‏