عقوبات أمريكية على 6 إيرانيين وكيان بسبب انتخابات 2020

وأشارت الخزانة الأمريكية، في بيان صحفي أمس إلى أن الأشخاص والجهات الإيرانية التي حُددت سعت إلى زرع الفتنة وتقويض ثقة الناخبين في العملية الانتخابية الأمريكية، ونشر معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى مقطع فيديو مزيف في محاولة لتقويض الثقة في الانتخابات من خلال التلميح إلى إمكانية الإدلاء بأصوات مزورة.
وأكدت أنه نتيجة لذلك تم فرض عقوبات على شركة الإنترنت الإيرانية إمينيت باسارجاد، لتقديمها الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي، أو السلع أو الخدمات للحرس الثوري الإيراني (منظمة الحرب الإلكترونية والدفاع الإلكتروني)، كما تم فرض عقوبات على كل من (محمد باقر شيرينكار) و(سيد محمد حسين موسى كاظمي) و(سجاد كاشيان) و(مصطفى سرمادي) و(سيد مهدي هاشمي توغرلجردي) و(حسين أكبري نوده).
ولفتت الانتباه إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية تعلن عن تقديم مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول سيد محمد حسين موسى كاظمي، وسجاد كاشيان، أو أنشطتهما.
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