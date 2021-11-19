شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا وألمانيا: نشر روسيا مراسلات سرية ينتهك الأعراف الدبلوماسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

اتهمت فرنسا وألمانيا روسيا، يوم الخميس، بخرق الأعراف الدبلوماسية، بعد أن نشرت موسكو مراسلات سرية بشأن أوكرانيا بين باريس وبرلين من جهة، وموسكو من جهة أخرى، في أحدث مؤشر على تدهور العلاقات بين موسكو والغرب.



ونشرت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، عددا من الخطابات الدبلوماسية التي تبادلتها مع ألمانيا وفرنسا، في محاولة لإظهار أن موقفها الدبلوماسي بشأن المحادثات حول شرق أوكرانيا تعرض ”للتحريف“.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر، للصحفيين، في إفادة يومية عبر الإنترنت: ”نحن نعتبر هذا النهج مخالفا للقواعد والأعراف الدبلوماسية“.