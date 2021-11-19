تونس.. فتح تحقيق في دعوات لاقتحام المحاكم و"تطهير القضاء"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

فتحت السلطات التونسية، مساء الخميس، تحقيقا في دعوات لمهاجمة المحاكم يوم 17 ديسمبر 2021 (عيد الثورة التونسية) والتحريض على الاحتجاج أمام مقرات المحاكم والاعتداء عليها.



وأصدر مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس، بلاغا قال فيه إن النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تولت فتح التحقيق لكشف الأطراف التي تقف وراء هذه الدعوات.

وأكد البلاغ أن التحقيق سيشمل كل المتورطين في الدعوة إلى الاحتجاج أمام مقرات المحاكم ومقر المجلس الأعلى للقضاء بدعوى ما تم اعتباره ”تطهير القضاء“.