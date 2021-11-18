عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت المرعب في مصر.. يوم تنتظره البلاد بقلق

الخميس 18 نوفمبر 2021

الخليج 365

قرارات متتابعة بتعطيل الدراسة في ست محافظات مصرية يوم السبت المقبل كانت كفيلة ببث القلق بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



ضمت قائمة المحافظات التي اتخذت قرار تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية: الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، الدقهلية والبحيرة، وجميعها في الشمال.

محافظ الدقهلية أيمن مختار، أعلن تعطيل الدراسة يوم السبت في جميع المدارس في نطاق المحافظة، بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرّض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

وأكد مختار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وفي كفر الشيخ، صرّح متحدثها الرسمي أحمد السماحى بتعطيل الدراسة يوم السبت، موضحاً أن القرار بصفة مبدئية.

وتقرر كذلك تعليق الدراسة في مطروح، السبت، نظراً لتوقع سوء الأحوال الجوية.

أما في دمياط، فقررت المحافظ منال عوض تعطيل الدراسة يومي السبت والأحد. وأعلن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، تعطيل الدراسة بجميع المدارس، يوم السبت.

وقرر محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة تعطيل الدراسة، السبت، في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة.

وتفيد التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد بأن من المنتظر تعرّض المحافظات الساحلية لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية.

مواقع التواصل الاجتماعي

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع قرارات تعطيل الدراسة، وطالب بعضهم بمنح الموظفين أيضاً إجازة في هذه الفترة.

وسادت حالة من القلق بين المواطنين، الذين تساءل كثير منهم عن حالة الطقس يوم السبت، وأي المناطق الجغرافية التي ستشملها الموجة السيئة.

وسخر البعض من تلك القرارات مطالبين بتعميمها على جميع المحافظات.

كارثة أسوان

يعزز المخاوف ما تعرّضت له محافظة أسوان، جنوبي البلاد، قبل أيام، عندما ضربتها عاصفة جوية أدت إلى مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة المئات بلدغات العقارب، بعدما جرفتها السيول والرياح الشديدة في شوارع المدينة وداخل المنازل.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي سقوط أشجار على سيارات وتأثر بعض البيوت الطينية بسبب الأمطار.