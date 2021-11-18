بعد تعليق الدراسة في 6 محافظات.. "طوارئ" في الغربية تحسبًا لسقوط أمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد للقصوى وإعلان حالة الطوارئ، بجميع مدن، ومراكز المحافظة، استعداد لمواجهة الطقس والأمطار، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد محافظ الغربية، علي جاهزية المحافظة، بكافة المعدات اللازمة، لمواجهة حالة من عدم الاستقرار الجوي، يومي السبت والأحد، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه محافظ الغربية، رؤساء المدن والاحياء، بالتنسيق مع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، وقوات الحماية المدنية، والكهرباء، واتخاذ كافة التدابير اللازمة، لمواجهة الطقس، والتأكد من جاهزية، جميع المعدات، للتعامل الفوري في حالة حدوث أي عوائق.

شدد محافظ الغربية، علي رفع جميع تراكمات المياه الناتجة، عن سقوط الأمطار، والتأكد من جاهزية، جميع بالوعات الصرف، وسيارات الكسح، وإزالة أي عوائق، حرصاً على سلامة المواطنين.

وأعلنت محافظات (الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط ومطروح والدقهلية"، مساء اليوم الخميس، تعطيل الدراسة يوم السبت المقبل الموافق 20 نوفمبر 2021، لسوء الأحوال الجوية.

وتشهد السواحل الشمالية للبلاد، اعتبارا من فجر السبت أمطارًا متوسطة إلى غزيرة الشدة تكون رعدية احيانا على عدة مناطق من "السلوم - مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح -البحيرة - كفر الشيخ" قد تكون مصحوبة بنشاط للرياح.