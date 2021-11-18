مقيدة ومذبوحة.. العثور علي جثة مسنة داخل شقتها في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود: ‏

عثر أهالي قرية تلبانة بدائرة مركز المنصورة، محافظة الدقهلية الليلة علي مدرسة بالمعاش ‏مذبوحة داخل منزلها بالقرية ومقيدة، وانتقلت إلي مكان الواقعة الأجهزة الأمنية، وأبلغت النيابة ‏العامة للانتقال للمعاينة والأمر بعد ذلك بنقلها إلي مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب ‏الشرعي لتشريحها.‏

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوورد بلاغ للعميد طارق عبدالهادي، مأمور مركز شرطة المنصورة من شرطة النجدة، بعثور أهالي قرية تلبانة دائرة ‏المركز علي مدرسة بالمعاش مقتولة داخل منزلة بذبح في الرقبة ومقيدة بالحبال.‏

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز المنصورة بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس المباحث، إلي مكان الواقعة وتبين مصرع "أمال.ل.ر"، 62 عامًا، ‏مدرسة بوزارة التربية والتعليم بالمعاش وتبين أنها مقيدة اليدين بالحبال.‏

وأكد شهود عيان أن السيدة مقيمة بمفردها في البيت وتركت باب الشقة مفتوحا وبعدها عثروا ‏عليها جثة هامدة،

وحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث المديرية تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومباحث مركز المنصورة لكشف ملابسات الواقعة.‏