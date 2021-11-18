العمل بدأ.. مستشار الوزراء ينشر صورًا للكناس الآلي في شوارع المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور جديدة لأعمال النظافة في حي المطرية بمحافظة القاهرة.

وقال يونس:" وبدأ العمل في أهم الملفات.. ملف النظافة في حي المطرية، وخدمة الكنس الآلي والغسيل للمحاور الرئيسية بالحي والتركيز على جميع الكباري بالحي".

وجاءت الشوارع والكباري على النحو التالي:

"شارع مسطرد القديم - شارع الحرية بالكامل - شارع ترعة الإسماعيلية - شارع الكابلات - شارع وسط البلد الجديد - كوبري مسطرد - كوبري المشروع - كوبري رنين - كوبري المطرية - كوبري الحلمية".