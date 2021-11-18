عقوبات أمريكية على قائد عسكري حوثي يصادر أموال اليمنيين

وأشرف الشاعر على مصادرة الحوثيين لممتلكات اليمن تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار ، باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب غير القانونية ، بما في ذلك الابتزاز.
و صنفته المحاكم التي يسيطر عليها الحوثيون "بالحارس القضائي" للأموال التي تمت مصادرتها من الشعب اليمني.
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