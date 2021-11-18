السودان.. عودة خدمة الانترنت "تدريجياً" بعد قطعه منذ الانقلاب الشهر الماضي

أعادت السلطة العسكرية الجديدة في السودان الخميس خدمة الانترنت المقطوعة منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر، في عملية ستكون "تدريجية"، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.



وأكدت منظمة نتبلوكس غير الحكومية من جهتها عودة "جزئية" للشبكة في السودان. وعلى الفور دعا ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي السودانيين الى بث مقاطع الفيديو والمعلومات المتوافرة لديهم حول تظاهرات الاربعاء، بحسب فرانس برس.



وعادت الاتصالات الهاتفية صباح الخميس بعد انقطاع خلال عملية قمع التظاهرات.



يأتي ذلك غداة مقتل 15 متظاهراً، إثر اشتباكات مع قوات الأمن السودانية في مظاهرات معارضة للانقلاب العسكري الأربعاء، حسب لجنة الأطباء المركزية السودانية.



من جهتها، قالت قوات الأمن أن قتيلاً واحداً سقط، نافية استخدام أسلحة نارية، وإن نحو 40 من عناصرها أصيبوا خلال الاشتباكات.



وفي المجموع، قُتل منذ الانقلاب 39 شخصاً بينهم ثلاثة مراهقين وجُرح مئات، غالباً خلال عمليات تفريق المحتجين، بحسب فرانس برس.



وأمرت محكمة سودانية الخميس باحتجاز رؤساء شركات الاتصالات الثلاث العاملة في البلاد، حتى عودة خدمات الانترنت المعطلة، بحسب رويترز.



وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء أن السودان سيحظى بدعم المجتمع الدولي ومساعداته مجددا في حال إعادة "الشرعية" للحكومة.



وقالت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية في حكومة عبدالله حمدوك التي حلها البرهان، إن الجنود يضربون الناس في شوارع الخرطوم ويخطفون الشباب من الطرقات.



وأضافت أن على البلاد أن ترفض أي شرعية للانقلاب وإلا فإنها تخاطر بالعودة إلى النظام السابق الذي قالت إنه اتسم بالخداع وانعدام الثقة وانعدام سيادة القانون.



والأسبوع الماضي عُين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي قاد الانقلاب نفسه رئيساً لمجلس السيادة الجديد.