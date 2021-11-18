الخزانة الأميركية: عقوبات على القائد العسكري الحوثي صالح مسفر الشاعر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس، عقوبات على القائد العسكري في عناصر الحوثيين، صالح مسفر الشاعر الذي يقود منظمة للدعم اللوجيستي العسكري يهيمن عليها الحوثيون.

وقالت الوزارة في بيان: “الشاعر أشرف على مصادرة الحوثيين لممتلكات في اليمن تقدر بأكثر من 100 مليون دولار، مستخدماً مجموعة متنوعة من الأساليب غير المشروعة بما يشمل الابتزاز”.

وكانت لجنة العقوبات في مجلس الأمن قد أدرجت في 10 نوفمبر الحالي الشاعر على قائمة العقوبات الأممية.

وعقب سيطرة عناصر الحوثي على العاصمة صنعاء، بدأت بانتهاج سياسة جديدة تتمثل بعملية السطو على منازل الخصوم السياسيين ونهبها ومصادرتها لصالح قياداتها.

ولتنفيذ هذه العمليات التي يعود ريعها مباشرة للزعيم عبدالملك الحوثي، عين الأخير شخصاً يثق به كثيراً، وهو صالح مسفر الشاعر، الذي يكنى “أبو ياسر”، كذراع اقتصادية للبسط على ممتلكات المعارضين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا.

وصالح مسفر الشاعر هو المطلوب رقم 35 ضمن قائمة الـ40 إرهابياً حوثياً المطلوبة لتحالف دعم الشرعية، ورصد مكافأة خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

وأوكل زعيم الميليشيا إلى الشاعر مهمة ما سمي “الحارس القضائي”، الذي عمل بموجبه على اقتحام وحصر ونهب منازل وممتلكات وأموال القيادات السياسية المناهضة للميليشيا الحوثية، ونهب من خلاله مليارات الدولارات تخص أكثر من 100 شركة في القطاع الخاص فقط، وعقارات تعود لأكثر من 1250 يمنيا مناوئا للميليشيا.