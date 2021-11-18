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واشنطن تفرض عقوبات على كيان وأفراد إيرانيين

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 6 إيرانيين وكيان إيراني واحد، متهمة إياهم بمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020.
وقالت السلطات الأمريكية اليوم الخميس، إن شركة Emennet Pasargad السيبرانية الإيرانية، التي فرضت عليها العقوبات، كانت تدير الأعمال التي كان هدفها التأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية.

وطالت العقوبات أيضا 6 موظفين في تلك الشركة.


وفي سياق متصل، وجهت السلطات الأمريكية اتهامات جنائية لإيرانيين اثنين متهمين بشن حملة إلكترونية للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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