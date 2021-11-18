إطلاق التقديم للدراسة المسائية في الجامعات- عاجل

بغداد - ياسين صفوان - قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، إطلاق التقديم الى الدراسة المسائية في الجامعات.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "قررت إطلاق التقديم الى الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2022/2021".

وحددت الوزارة بدأ التقديم "اعتبارا من 2021/11/18 ولغاية 2021/12/19 واعتماد الية ملء استمارات التقديم بشكل مباشر في (الجامعات، الكليات، المعاهد) وفقا لضوابط وشروط التقديم الواردة بالفصل الثالث (ج-1) من دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة المذكورة".



وأكدت الوزارة على "مراعاة أن يكون توزيع استمارات التقديم للطلبة مجانا في كل الجامعات".