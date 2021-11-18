شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: الغرب يتعامل باستخفاف مع "خطوط روسيا الحمراء" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن الغرب يتعامل مع تحذيرات روسيا بعدم تجاوز "خطوطها الحمراء" باستخفاف وإن موسكو بحاجة إلى ضمانات أمنية جادة من الغرب.

وفي خطاب موسع تناول سياسة روسيا الخارجية، وصف زعيم الكرملين العلاقات مع الولايات المتحدة بأنها "غير مرضية" لكنه قال إن روسيا ما زالت منفتحة على الحوار مع واشنطن.

وقال الكرملين في سبتمبر إن حلف شمال الأطلسي سيتجاوز الخط الأحمر الذي وضعته روسيا إذا وسع بنيته التحتية العسكرية في أوكرانيا. واتهمت موسكو منذ ذلك الحين أوكرانيا والحلف بانتهاج سلوك مزعزع للاستقرار في مناطق من بينها البحر الأسود.