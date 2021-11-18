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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقوبات أمريكية تستهدف إيرانيين حاولوا قرصنة انتخابات 2020
الخميس 18 نوفمبر 2021
الخليج 365
اتهمت وزارة العدل الأمريكية، إيرانيين اثنين بمحاولة التدخل في انتخابات 2020 عبر تهديد الناخبين ونشر معلومات مضللة.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن قراصنة إيرانيين استهدفوا أنظمة الانتخابات في 11 ولاية أمريكية.
بدورها، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على 6 أفراد إيرانيين وكيان واحد لمحاولتهم التدخل في الانتخابات الرئاسية.
وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي إلى أن الهجمات السيبرانية الإيرانية تواصل استهداف شخصيات سياسية أمريكية.