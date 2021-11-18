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عقوبات أمريكية تستهدف إيرانيين حاولوا "قرصنة انتخابات 2020"

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اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقوبات أمريكية تستهدف إيرانيين حاولوا قرصنة انتخابات 2020

الخميس 18 نوفمبر 2021

الخليج 365

اتهمت وزارة العدل الأمريكية، إيرانيين اثنين بمحاولة التدخل في انتخابات 2020 عبر تهديد الناخبين ونشر معلومات مضللة.

 

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن قراصنة إيرانيين استهدفوا أنظمة الانتخابات في 11 ولاية أمريكية.

 

بدورها، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على 6 أفراد إيرانيين وكيان واحد لمحاولتهم التدخل في الانتخابات الرئاسية.

 

وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي إلى أن الهجمات السيبرانية الإيرانية تواصل استهداف شخصيات سياسية أمريكية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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