عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلينكن في نيجيريا من أجل الأمن والديمقراطية

الخميس 18 نوفمبر 2021

الخليج 365

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى نيجيريا، اليوم الخميس، لإجراء مباحثات مع الرئيس محمد بخاري.



ومن المتوقع أن يناقش بخاري وبلينكن ملفات من بينها الأمن المحلي والإقليمي وتراجع الديمقراطية في غرب أفريقيا.

ويقوم بلينكن بجولة أفريقية تشمل ثلاث دول استهلها بزيارة كينيا حيث كرر دعوات واشنطن إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار في الصراع الإثيوبي والعودة إلى المسار الديمقراطي والحكم المدني في السودان بعد الانقلاب الذي وقع هناك الشهر الماضي.

وقال مسؤولون في الرئاسة النيجيرية إن بلينكن سيناقش الأمن المحلي والإقليمي مع بخاري والمسؤولين المحليين، وإمكانية تقديم دعم عسكري واستخباراتي لجهود نيجيريا في مكافحة الإرهاب.

وأضاف المسؤولون أن المناقشات ستشمل أيضا التعاون في مجال الأمن الصحي العالمي وجهود تعزيز الديمقراطية في المنطقة.

تأتي جولة بلينكن إلى المنطقة في وقت تواجه فيه القارة عدة أزمات، من بينها الحرب في شمال إثيوبيا والانقلاب العسكري في السودان.

كما تأتي في أعقاب انقلاب آخر وقع في وقت سابق هذا العام في غينيا واثنين آخرين في مالي وتشاد في عام 2020.