عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بوتين: قاذفات الناتو تتجاوز الخط الأحمر على حدودنا

الخميس 18 نوفمبر 2021

الخليج 365

أكد الرئيس الروسي أن القاذفات الاستراتيجية لدول حلف شمال الأطلسي تحلق على مسافة 20 كيلومترا من حدود بلاده بما يتجاوز "الخط الأحمر".



تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاء خلال خطاب ألقاه اليوم الخميس، أثناء اجتماع موسع عقد في مقر وزارة الخارجية.

وقال بوتين إن "الأحداث في أفغانستان تملي الحاجة إلى إجراءات أمنية إضافية على الحدود وتقديم المساعدة لحلفائنا".

وتابع: "إن ما يجري في البحر الأسود حاليا يمثل تجاوزا لكل الحدود من قبل الغرب تجاه روسيا".

وشدد على أن تحذيرات روسيا في البحر الأسود تأتي ثمارها، مشيرا إلى أن موسكو لا تسعى إلى أي تصعيد أو مواجهة في المنطقة، ويتعين عليها متابعة الوضع هناك.

ومضى في حديثه: "الدبلوماسية الروسية عليها مواجهة المحاولات الغربية الانفراد في القرارات الدولية وسياسة الاملاءات".

وأضاف: "إجراءات بولندا بحق المهاجرين أعمال قاسية لا تدل على الإنسانية".

ونبه إلى أن العلاقات الروسية الصينية تعد مثالا حقيقيا للعلاقات الجيدة وهناك محاولات لدق إسفين بين الدولتين، لافتا إلى أن اهتمام روسيا بتطوير العلاقات مع دول الحوض الكاريبي ودول أمريكا اللاتينية يتزايد.

وذكر أن العلاقات الروسية الامريكية ليست في أفضل أحوالها لكن موسكو منفتحة على الحوار والتواصل.