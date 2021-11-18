عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إثيوبيا: مقتل 345 من مسلحي أونق شني بإقليم أوروميا

الخميس 18 نوفمبر 2021

الخليج 365

أعلنت إثيوبيا مقتل نحو 345 من عناصر جماعة "أونق شني" التي تصنفها أديس أبابا "إرهابية"، في إقليم أوروميا.



وقال بيان صدر، الخميس، عن مكتب الإتصال الحكومي الفيدرالي، إن القوات الخاصة لأوروميا والمليشيات بالإقليم تمكنوا من القضاء على 345 من عناصر جماعة "أونق شني" التي كانت تنشط بعدة مناطق بالإقليم، وترتكب عددا من الجرائم فيه بالفترة من 12 أكتوبر/ تشرين أول الماضي وحتى أمس الأربعاء.

وأضاف البيان أن من بين القتلى أربع قادة حرب بالجماعة، مشيرا إلى إصابة عدد كبير من المسلحين في العمليات العسكرية، وأسر آخرين، دون تحديد.

وجماعة "أونق شني" المسلحة تشكلت إثر الخلاف مع زعيم جبهة تحرير أورومو المعارضة داؤود أبسا، بقيادة "كومسا دريبا" المعروف بـ"جال ميرو"، وصنفها البرلمان الإثيوبي مؤخرا على أنها من الجماعات الإرهابية.

واتخذت الجماعة من جنوب أوروميا قاعدة لعملياتها في منطقة غرب "غوجي"، إلى جانب مناطق "وللجا" و"قلم" و"هورو غودور".

وتتمركز "أونق شني" في مناطق حول مدينة "نقمتي" بأوروميا، وتتهمها حكومة الإقليم بتنفيذ أعمال قتل من وقت لآخر بالمنطقة، راح ضحيتها مدنيون ورجال شرطة.

وفي مايو/ أيار الماضي، صادق مجلس النواب الإثيوبي (البرلمان)، بالإجماع، على مشروع مجلس الوزراء بتصنيف "جبهة تحرير تجراي" وجماعة "أونق شني" منظمتين إرهابيتين.