شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة الأمير تشارلز دليل على مكانة مصر لدى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة أفراد الأسرة الملكية البريطانية لأى دولة دليل على المكانة التى تحظى بها تلك الدولة لدى بريطانيا، وهى المكانة التى تحظى بها مصر بالفعل، مشيرًا إلى أن تلك الزيارة بما اشتملته من لقاءات سياسية دليل على العمق السياسي والأبعاد الهامة التى تناولتها الزيارة، خاصة بمجال مكافحة الإرهاب والتسامح.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "لقاء الأمير تشارلز بالشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، دليل على التسامح، وفرصة للاطلاع على الأبعاد الاجتماعية والدينية، والأمير تشارلز تفقد بعض المشروعات التي يتم تنفيذها في بعض المناطق الشعبية".

وتابع: "أتوقف قليلاً عند حديث الرئيس السيسي والأمير تشارلز حول الإرهاب وأهمية دعم مؤسسات الدولة حتى لا تجد الجماعات الإرهابية فرصة لممارسة نشاطهم، وأعتقد أن تلك الزيارة سيكون لها أبعاد هامة في مجال مكافحة الإرهاب، كما أن الرئيس السيسي نقل تحياته للملكة إليزابيث، ومثل تلك الزيارات تبقى في وجدان الشعوب".