شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استطاع الاقتصاد المصرى التغلب على الأزمة العالمية وأصبح ثالث أكبر اقتصاد عربي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الاقتصاد المصري ليصبح أقوى ثالث اقتصاد عربي، وأصبح نموذج يحتذى به في المنطقة، وأثبت أن الإصلاح ممكن، وأن العمل الجاد يصنع المعجزات، كما نجح الاقتصاد المصرى في مواجهة تداعيات أزمة كورونا التي واجهت جميع اقتصادات العالم.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، نجاحات الاقتصاد المصري طوال السنوات الماضية، تحقيق معدلات نمو إيجابية، رغم التراجع العالمى، وذلك بشهادات من المؤسسات الدولية التي أشادت بالإصلاح الاقتصاد المصري، كما أنه ساعدت السياسات الاقتصادية السليمة على استقرار الاقتصاد الكلي .