شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يفتتح تجديدات مؤسسة الوفد الإعلامية بحضور بهاء أبو شقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، اليوم، الخميس، تجديدات مؤسسة الوفد الإعلامية.

حضر الافتتاح فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، والمهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا ونائب رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد وعدد من أعضاء الهيئة العليا والهيئتين البرلمانيتين لمجلسي الشيوخ والنواب وقيادات وأعضاء الحزب.

وقدم حمدى قوطة شرحا مفصلا للتجديدات التى نفذتها إدارة الوفد في المؤسسة الإعلامية الجريدة والبوابة الإلكترونية.

وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، على حرص الوفد في تفعيل حق المواطن في الحصول على المعلومة الحقيقية، مؤكدا أن مؤسسة الوفد الإعلامية ستظل تمثل المعارضة الوطنية الشريفة.

وشدد رئيس الوفد على أن حقوق الصحفيين ستظل مكفولة كاملة، وستظل مستمرة وفي تقدم رافعة رايتها مهما كانت التحديات، مشيرا إلى أنه فى 31 ديسبمر 2017 كان لا يوجد أية مبالغ في الصحيفة والحزب، وكان التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للممحاسبات واضحا بعدم وجود مبالغ في الصحيفة أو الحزب، وكان كل ما هو موجود 400 ألف جنيه، ومع ذلك كان قبول التحدي الذي مازال قائما بأن أي محاولات لعرقلة مسيرة الجريدة ستواجه من أجل الاستمرار ليبقى هناك جريدة وموقع ذات قوة إعلامية.

ولفت أبو شقة إلى أن قبل عودة الحزب على يد الزعيم فؤاد سراج الدين كانت جريدة المصري هي من تنقل أحوال الحزب، والآن أصبح للحزب جريدة تحمل اسمه وتعبر عن رأيه بعودة الحزب على يد الزعيم سراج الدين.

وأكد أبو شقة أن الباب سيظل مفتوحا أمام الجميع، مضيفا أن أي إشاعة أو دسائس وما يحدث من محاولات لاستمرار مؤامرة 9 فبراير التي مازال البعض الذين يراودهم الحلم بالتخريب يحاولون استمرار خططها، ستكون هناك مقابلة ورفضا جنائيا تماما، مشيرا إلى أن كان هناك مؤامرات مدبرة لوقف الجريدة فى 1 يوليو وتحريض للمتبرعين، وهي أحلام طائشة.

وتابع: سأظل ملتزما شخصيا باستمرار الجريدة تحت أي ظرف، وأي محاولة لعرقلة مسيرة مجلس الإدارة سنتصدى لها ولن نسمح بهذا العبث التي قضينا عليها في ٩وفبراير ومازال لها أزيال، وستظل حقوق الصحفيين محفوظة مهما كان، بعد سداد مديونية الأهرام والحصول على مخالصة كاملة بذلك، وصرف ما يقرب من ٢٥ مليون جنيه على مدار ٣ سنوات تقريبا.

وأردف: أقول لمن يحاول تزعم فتنة في الجريدة، هذا آخر إنذار بأن القانون سيتصدى لذلك، لكن نحاول أن نتعامل بروح الود، فيهمني أن يبقى الحزب والجريدة، إنما من يعمل لحساب أجندات، فهذا ليس في مصلحتهم.

وأشار رئيس الوفد إلى أنه لم يحدث في تاريخ الصحيفة أن يتم تعيين 121 صحفيا من الشباب والجميع في الخارج مبهور بذلك، ولن يسمح بوجود فوضى مرة أخرى.

ووجه الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد باسم صحفيي الوفد الشكر للمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد والمهندس حمدي قوطة نائب رئيس مجلس الإدارة على ما يبذل من جهود للارتقاء بالمؤسسة الإعلامية وما طرأ من تطوير وتحديث إداري وتقني ومالي لصالح المؤسسة.

وأضاف زين الدين أن الإدارة الحالية لجريدة الوفد هي بمثابة هدية أحدثت تطورا كبيرا في العملية الإدارية والمالية والتطوير التنكولوجي والهيكلي للمؤسسة يشعر بها الجميع في عهد المستشار بهاء الدين أبو شقة على مستوى الجريدة والموقع الإلكتروني وقناة الوفد والمركز الإعلامي.